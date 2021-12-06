В Пакистане толпа убил и сжег бизнесмена из Шри-Ланки, обвиненного в богохульстве: в обеих странах вспыхнули протесты

Об этом сообщает BBC.



В местной полиции рассказали, что нападение на Приянту Дияваданаджа было совершено после распространения слухов о том, что он якобы совершил богохульство, сорвав плакаты с именем пророка Мухаммеда.



В течение выходных в социальных сетях распространялись видео самосуда, в которых разъяренная толпа тянет 48-летнего мужчину с его рабочего места и забивает его до смерти. Затем нападавшие сожгли его тело, а несколько человек в толпе совершали селфи с его трупом.



После убийства бизнесмена в обеих странах вспыхнули уличные протесты



Премьер-министр Пакистана Имран Хан назвал этот инцидент "днем стыда" для своей страны.



Жена погибшего Нилуши Дисанаяка призвала правительства Пакистана и Шри-Ланки провести полное расследование убийства ее мужа.



По обвинениям в участии в нападении арестовано более 100 человек.



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