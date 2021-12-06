В Пакистане толпа убил и сжег бизнесмена из Шри-Ланки, обвиненного в богохульстве: в обеих странах вспыхнули протесты
В пятницу 3 декабря в пакистанском городе Сиалкот толпа из более 100 человек забила до смерти и сожгла бизнесмена из Шри-Ланки - директора фабрики по производству спортивных товаров Приянта Дияваданаджа
Об этом сообщает BBC.
В местной полиции рассказали, что нападение на Приянту Дияваданаджа было совершено после распространения слухов о том, что он якобы совершил богохульство, сорвав плакаты с именем пророка Мухаммеда.
В течение выходных в социальных сетях распространялись видео самосуда, в которых разъяренная толпа тянет 48-летнего мужчину с его рабочего места и забивает его до смерти. Затем нападавшие сожгли его тело, а несколько человек в толпе совершали селфи с его трупом.
После убийства бизнесмена в обеих странах вспыхнули уличные протесты
Премьер-министр Пакистана Имран Хан назвал этот инцидент "днем стыда" для своей страны.
Жена погибшего Нилуши Дисанаяка призвала правительства Пакистана и Шри-Ланки провести полное расследование убийства ее мужа.
По обвинениям в участии в нападении арестовано более 100 человек.
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