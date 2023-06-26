В Пакистане столкнулись два автобуса: 10 погибших, более 40 раненых
В результате столкновения двух пассажирских автобусов в районе Наваб Шах, южной провинции Синд в Пакистане, 10 человек погибли и более 40 получили ранения
Об этом сообщает Xinhua.
Полиция Пакистана отмечает, что авария произошла утром 25 июня в Даурском районе. Два автобуса ехали в противоположных направлениях по однополосной дороге и врезались друг в друга.
В результате ДТП пострадали десятки пассажиров и водители. Спасатели прибыли на место происшествия и доставили пострадавших в местные больницы.
В спасательной службе Пакистана сообщили, что некоторые из пострадавших попали сначала в ловушку в автобусах и их пришлось вытаскивать. Отмечается, что среди жертв женщины и дети.
- В апреле на северо-западе долины Сват в Пакистане взорвался склад с боеприпасами управления по борьбе с терроризмом. Тогда погибли по меньшей мере 13 человек.
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