Об этом сообщает Xinhua.

Полиция Пакистана отмечает, что авария произошла утром 25 июня в Даурском районе. Два автобуса ехали в противоположных направлениях по однополосной дороге и врезались друг в друга.

В результате ДТП пострадали десятки пассажиров и водители. Спасатели прибыли на место происшествия и доставили пострадавших в местные больницы.

В спасательной службе Пакистана сообщили, что некоторые из пострадавших попали сначала в ловушку в автобусах и их пришлось вытаскивать. Отмечается, что среди жертв женщины и дети.