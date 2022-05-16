В Пакистане смертник устроил теракт, погибли 6 человек
В Пакистане из-за взрыва, который устроил террорист-смертник, погибли 6 человек, среди них 3 детей
Об этом сообщает издание Синьхуа.
По словам пакистанских военных, из-за взрыва на северо-западе Пакистана погибли трое работников службы безопасности и трое детей в возрасте от 4 до 11 лет.
Спецслужбы расследуют нападение, чтобы идентифицировать террориста-смертника и отследить его кураторов и посредников.
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