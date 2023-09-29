В Пакистане раздалось несколько взрывов возле мечетей: известно о по меньшей мере 56 погибших

Об этом сообщает Reuters.

Взрыв произошел у мечети в провинции Белуджистан, где проходило религиозное собрание по случаю дня рождения пророка Мухаммеда, являющегося государственным праздником в Пакистане. У мечети взорвался террорист-смертник, в результате чего погибли по меньшей мере 52 человека погибли, еще 58 ранены.

"Террорист взорвал себя у автомобиля заместителя суперинтенданта полиции", - сообщил заместитель генерального инспектора полиции Мунир Ахмед.

Абдул Рашид, представитель районного здравоохранения, заявил, что не менее 58 человек получили ранения, а минимум 52 человека погибли. Он добавил, что количество жертв может расти, поскольку многие находятся в тяжелом состоянии. Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

Также два взрыва произошли в провинции Ганга, сообщает Dawn. Полиция сообщила, что в результате первого взрыва по меньшей мере четыре человека, в том числе полицейский, погибли, а 12 получили ранения.

Первый взрыв произошел у входа в полицейский участок, а через несколько минут у мечети, расположенной на территории полицейского участка, произошел еще один взрыв, заявил офицер полиции Хангу Нисар Ахмед.

Второй взрыв произошел во время пятничной проповеди, а крыша мечети провалилась в результате взрыва, теперь под завалами находятся около 30-40 человек. Привлечена тяжелая техника для извлечения тел и раненых. Временный главный министр Пакистана Азам Хан ввел чрезвычайное положение в больницах. Террористические группировки не брали на себя ответственность за взрывы в провинции Ханго.

В последнее время в западном Пакистане всплеск атак террористов и нападений со стороны исламистских боевиков с прошлого года, когда было нарушено перемирие между правительством и Техрик-и-Талибан Пакистан (TTP), зонтичной организацией различных суннитских исламистских групп. Относительно теракта 29 сентября группировка ТТР отрицает свою причастность, а министр внутренних дел Сарфраз Бугти назвал нападение "очень отвратительным актом".