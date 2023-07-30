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В Пакистане произошел взрыв во время митинга: по меньшей мере 40 погибших и 200 раненых

30 июля, 2023 воскресенье
20:50
Мир

В воскресенье, 30 июля, в северо-западном районе Пакистана произошел взрыв во время политического митинга. В результате погибли по меньшей мере 40 человек, еще 200 получили ранения

Об этом пишет пакистанский телеканал Geo News и информационное агентство Reuters .

Как отмечает пакистанский телеканал, митинг проходил в городе Хар в районе Баджаур. Сообщается, что взрыв произошел в 16:00 на собрании консервативной партии Джамиат Улема Ислам-Фазл, известной своими связями с жестким политическим исламом.

По данным местной полиции, взрыв произошел из-за того, что смертник взорвал бомбу с 10 килограммами взрывчатки. А на месте инцидента были найдены шарикоподшипники.

Как отмечает Reuters, нападения со стороны исламистских боевиков в Пакистане возобновились с момента, когда было нарушено перемирие между движением "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП) и официальными властями в прошлом году. Однако большинство недавних нападений были направлены на силы безопасности и объекты, а не на политические собрания.

  • 23 мая во время штурма завода по добыче природного газа и нефти на северо-западе Пакистана исламистские боевики убили четырех полицейских и двух охранников.
теракт
Пакистан
терроризм
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