Об этом сообщает издание Independent .

Стало известно, что в субботу правоохранители пытались зайти в дом Хана в Лахоре, перед которым группа людей соорудила баррикады. По словам полицейских, сторонники Хана с дубинками пытались сопротивляться, бросали камни и зажигательные шашки.

Кроме того, неизвестный открыл огонь с крыши дома. При этом никто не пострадал. Полицейские применили слезоточивый газ и задержали 30 сторонников бывшего главы правительства.

Также отмечается, что правоохранители обнаружили в резиденции маски, бутылки с бензином, железные прутья и дубинки.

Ожидается, что 70-летний Хан в субботу предстанет перед судом Исламабада. Накануне суд приостановил ордер на его арест, дав экс-премьеру отсрочку для поездки в Исламабад и предъявления ему обвинений по делу о взяточничестве.