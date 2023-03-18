В Пакистане полиция задержала 30 человек во время штурма здания экс-премьера
Пакистанские полицейские во время штурма резиденции бывшего премьер-министра Имрана Хана задержали 30 человек
Об этом сообщает издание Independent .
Стало известно, что в субботу правоохранители пытались зайти в дом Хана в Лахоре, перед которым группа людей соорудила баррикады. По словам полицейских, сторонники Хана с дубинками пытались сопротивляться, бросали камни и зажигательные шашки.
Кроме того, неизвестный открыл огонь с крыши дома. При этом никто не пострадал. Полицейские применили слезоточивый газ и задержали 30 сторонников бывшего главы правительства.
Также отмечается, что правоохранители обнаружили в резиденции маски, бутылки с бензином, железные прутья и дубинки.
Ожидается, что 70-летний Хан в субботу предстанет перед судом Исламабада. Накануне суд приостановил ордер на его арест, дав экс-премьеру отсрочку для поездки в Исламабад и предъявления ему обвинений по делу о взяточничестве.
- В пятницу 17 февраля исламисты ворвались в полицейский участок в городе Карачи на юге Пакистана: боевики устроили серию взрывов и убили двух человек.
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