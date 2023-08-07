Об этом сообщило издание BBC News.

Стало известно, что несколько вагонов поезда Hazara Express перевернулись у железнодорожной станции Сахара в Навабшах, примерно в 275 км от крупнейшего города Карачи.

Раненые пассажиры были перевезены в ближайшие больницы. Спасательные команды пытаются освободить людей из-под извращенных обломков. Отмечается, что один выживший пассажир рассказал BBC Urdu, что видел много женщин и детей, лежавших на земле.

"Они кричали и визжали. Я не знал, что делать. Я набрал в руки воды из находившегося неподалеку канала и вылил ее на лицо тех, кто был без сознания, надеясь, что они придут в себя", - рассказал Насер Ахмед. .

Насер сказал, что выжил в аварии, потому что "выпал из окна, когда поезд сошел с рельсов".

Аслам, который ехал в поезде со своим сыном, рассказал: "Мы спали, когда вдруг вагон сошел с рельсов, и это походило на апокалипсис".

Министр железной дороги Саад Рафик сказал, что первоначальное расследование показало, что поезд двигался с нормальной скоростью, и они пытаются установить, что привело к сходу с рельсов. Он добавил, что это могло быть результатом механической неисправности или саботажа. Власти отвергли сообщение о том, что путь был затоплен.

Представитель железной дороги в Карачи сообщил, что по меньшей мере восемь вагонов сошли с рельсов.

По его словам, военные и военизированные подразделения вместе со спасателями были на месте происшествия и помогли спасти пассажиров, заблокированных в вагонах поезда. Наиболее серьезно травмированные пассажиры были доставлены в удаленные, лучше оборудованные больницы военными вертолетами.

В главных больницах Навабшаха и соседних районов провинции Синд объявлено чрезвычайное положение. Железнодорожное сообщение с внутренними районами Синда приостановлено.