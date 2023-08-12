Об этом сообщает Reuters.

Каккар, малоизвестный политик из юго-западной провинции Белуджистан, сформирует состав кабинета министров и возглавит правительство, которое будет руководить ядерным государством в условиях экономического и политического кризиса до избрания нового правительства.



"Премьер-министр (Шариф, - ред.) и лидер оппозиции совместно подписали рекомендацию, которая будет направлена президенту для утверждения", - сообщают в офисе премьер-министра.

Пакистанское издание Geo News сообщило, что президент Ариф Алви одобрил назначение Какара.

Согласно конституции Пакистана, нейтральное временное правительство осуществляет надзор за национальными выборами, которые должны пройти в течение 90 дней после роспуска нижней палаты парламента, что в этом случае означает начало ноября.

На этот раз выбор временного премьер-министра приобрел особое значение, поскольку кандидат будет иметь дополнительные полномочия для принятия политических решений по экономическим вопросам на фоне опасений, что выборы могут быть отложены на шесть месяцев.

Избирательная комиссия должна определить новые границы для сотен федеральных и провинциальных избирательных округов и на основе этого назначить дату выборов.

В Reuters добавили, что Какар занимает должность в Сенате Пакистана в течение шести лет, с 2018 года. Его богатая полезными ископаемыми провинция Белуджистан является крупнейшей в Пакистане по площади, но наименьшей по численности населения, и на протяжении десятилетий была рассадником жестокого националистического повстанческого движения.

Какар зарегистрирован в Сенате как независимый политик, но местные СМИ сообщают, что он является членом партии Авами, которая считается близкой мощной армии страны.