В Пакистане экс-премьера осудили на 3 года за коррупцию

Об этом пишет Geo news и CNN .

Отмечается, что судебный процесс связан с расследованием, проведенным избирательной комиссией, осудившей Хана за незаконную продажу государственных подарков во время его пребывания в должности премьер-министра в период с 2018 по 2022 год.

По данным Geo news, Хана приговорили к трем годам тюрьмы со штрафом в размере 100 тысяч рупий (около 45 тысяч гривен).

Кроме того, Имран Хан был лишен права занимать будущие политические должности.