В Пакистане экс-премьера осудили на 3 года за коррупцию
В субботу, 5 июля, суд в Пакистане признал бывшего премьер-министра Имрана Хана виновным в коррупции. Его приговорили к 3 годам лишения свободы
Об этом пишет Geo news и CNN .
Отмечается, что судебный процесс связан с расследованием, проведенным избирательной комиссией, осудившей Хана за незаконную продажу государственных подарков во время его пребывания в должности премьер-министра в период с 2018 по 2022 год.
По данным Geo news, Хана приговорили к трем годам тюрьмы со штрафом в размере 100 тысяч рупий (около 45 тысяч гривен).
Кроме того, Имран Хан был лишен права занимать будущие политические должности.
- Напомним, что 9 мая бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был арестован возле Верховного суда в столице страны Исламабаде.
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