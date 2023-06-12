В Пакистан прибыла первая партия нефти из России

Об этом заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в twitter.

"Ради сообщить, что первый российский груз сырой нефти со скидкой прибыл в Карачи и завтра начнет разгрузку нефти", - написал премьер.

Также Шариф отметил, что это первые в истории поставки российской нефти в Пакистан. Он назвал такое соглашение "началом новых отношений между Пакистаном и Российской Федерацией".

Нефть для Пакистана: оплата за ресурс

Как известно, страны Запада установили ценовой потолок в 60 долларов за баррель для всех, кто покупает российскую нефть в рамках санкций против Москвы, однако, согласно трейдерам и расчетам Reuters, Индия и Китай платят цены выше этой границы.

Пакистан же сделал первый заказ на пониженную цену российскую нефть Пакистан в апреле. Тогда в стране заявляли , что закупают российскую нефть по сниженным ценам с неявного согласия Соединенных Штатов. Посол Пакистана в США Масуд Хан отмечал, что Исламабад планирует увеличить объем импорта российской нефти до 100 тыс. баррелей в день. Это произойдет при условии, что первая транзакция с Москвой состоится без проблем.

Также страна говорила о плане разрешить бартерную торговлю с РФ, Афганистаном и Ираном, что, по мнению аналитиков, может снизить потребность в долларах и риск трансграничной контрабанды энергоносителей.

Однако, как сообщает агентство Reuters, нефть со скидкой стала для Пакистана облегчением, ведь страна находилась в кризисном состоянии по платежам и рисковала объявить дефолт по своему долгу. Ожидается, что импорт сырой нефти в страну достигнет 100 000 баррелей в день по прибытии первой партии.