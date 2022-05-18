В ответ на запрет RT и санкции против Путина и его окружения Россия закрыла корпункт канадского вещателя CBC в Москве
Официальной причиной такого шага названы санкции Канады в отношении Russia Today, хотя, учитывая, что они были приняты еще в середине марта, более вероятным поводом является вчерашний запрет на въезд лично для Путина и его ближайшего окружения
О российских контрсанкциях сообщает Sky News.
Министерство иностранных дел России объявило, что закрывает московское бюро CBC Канады и снимает визы и аккредитацию у журналистов общественного вещания.
"С сожалением мы продолжаем замечать открытые нападения на российские СМИ из стран так называемого коллективного Запада, которые называют себя цивилизованными", - сказала журналистам спикер МИД России Мария Захарова.
Очевидно, речь идет о том, что Канада запретила российский пропагандистский телеканал Russia Today. Хотя это было сделано еще 17 марта.
"Принято решение о принятии соответствующих, я подчеркиваю, ответных мер на действия Канады: закрытие Московского бюро Канадской телерадиовещательной корпорации, в том числе аннулирование аккредитаций и виз их журналистов", - отметили в МИД РФ.
- Не менее важной причиной для такого шага мог стать запрет со стороны Канады на въезд в страну лично Владимиру Путину, Сергею Лаврову и Сергею Шойгу и их ближайшему окружению – всего 1 тыс. россиян. Он был принят как раз накануне, 17 мая.
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