Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В Москве поняли, что ядерный шантаж не работает, что в ответ на ядерный удар и Путина убьют, и силы НАТО напрямую сами вступят в военное столкновение с Россией. И они нашли сейчас такой узкий коридор возможностей – конвенционной атаки на инфраструктуру Украины - с целью заставить Украину или Запад заключить перемирие, которое по сути закрепит все территориальные захваты. Но Путин допустил ошибку. Украинский народ никогда на это не согласится", - отметил Пионтковский.

Политолог также добавил, что нужно отдать должное Западу, твердо отвергающему любую возможность переговоров с оккупантами.

"Большая семерка приняла план Украины по окончанию войны - это полная победа, гарантия безопасности, репарации России и наказание военных преступников. Это официальный ультиматум Большой семерки путинскому режиму", - отметил Пионтковский.

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал информацию New York Times об обсуждении ядерного удара по Украине "накачкой темы".

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг подчеркнул, что риски применения Россией ядерного оружия остаются низкими.

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