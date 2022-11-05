В ответ на ядерный удар и Путина убьют, и НАТО вступит в военное столкновение с Россией, - Пионтковский
Политолог Андрей Пионтковский считает, что на конвенционном уровне Украина выигрывает войну, и это понимают в Кремле
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В Москве поняли, что ядерный шантаж не работает, что в ответ на ядерный удар и Путина убьют, и силы НАТО напрямую сами вступят в военное столкновение с Россией. И они нашли сейчас такой узкий коридор возможностей – конвенционной атаки на инфраструктуру Украины - с целью заставить Украину или Запад заключить перемирие, которое по сути закрепит все территориальные захваты. Но Путин допустил ошибку. Украинский народ никогда на это не согласится", - отметил Пионтковский.
Политолог также добавил, что нужно отдать должное Западу, твердо отвергающему любую возможность переговоров с оккупантами.
"Большая семерка приняла план Украины по окончанию войны - это полная победа, гарантия безопасности, репарации России и наказание военных преступников. Это официальный ультиматум Большой семерки путинскому режиму", - отметил Пионтковский.
- Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал информацию New York Times об обсуждении ядерного удара по Украине "накачкой темы".
- Генеральный секретарь НАТО Столтенберг подчеркнул, что риски применения Россией ядерного оружия остаются низкими.
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