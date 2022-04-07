"В ответ на ужасные сцены из Бучи и других областей": Хорватия высылает ряд российских дипломатов
Власти Хорватии высылают из страны ряд российских дипломатов в ответ на сообщения о массовых убийствах российскими военными мирных украинцев, в частности в Буче
Об этом анонсировал министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман в Брюсселе на встрече глав МИД стран НАТО, сообщает N1.
"Мы сделаем это из солидарности, а также в ответ на происходящее на эти ужасные сцены из Бучи и других областей Украины", - отметил он.
По его словам, кадры о том, что происходит сейчас в Украине, против которой ведет войну РФ, напоминают город Вуковар на востоке Хорватии, который был почти стерт с лица земли в начале войны 1991-1995 годов.
- 30 марта Словакия приказала российскому посольству сократить штат на 35 человек.
- 4 апреля МИД Германии принял решение выслать из страны 40 сотрудников российского посольства в Берлине.
- Впоследствии министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что из страны будут высланы 30 российских дипломатов.
- Затем в другие страны присоединились Швеция и Дания и заявили, что высылают российских дипломатов в связи с вторжением РФ в Украину. Также стало известно о сокращении количества российских дипломатов в Латвии и Эстонии.
- Позже министерство иностранных дел Словении вызвало посла Тимура Эйвазова и объявило о решении сократить штат представительства РФ в Любляне.
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