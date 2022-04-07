"В ответ на ужасные сцены из Бучи и других областей": Хорватия высылает ряд российских дипломатов

Об этом анонсировал министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман в Брюсселе на встрече глав МИД стран НАТО, сообщает N1.

"Мы сделаем это из солидарности, а также в ответ на происходящее на эти ужасные сцены из Бучи и других областей Украины", - отметил он.

По его словам, кадры о том, что происходит сейчас в Украине, против которой ведет войну РФ, напоминают город Вуковар на востоке Хорватии, который был почти стерт с лица земли в начале войны 1991-1995 годов.