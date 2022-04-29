В ответ на угрозы Google заблокировать YouTube МИД РФ, директор пропагандистского департамента министерства Мария Захарова пообещала изгнать из России "кого-нибудь из CNN или ВВС"
Официальная представительница внешнеполитического ведомства России Мария Захарова угрожает выдворением иностранных журналистов
Об этом сообщает пропагандистское информационное агентство РИА Новости .
"Получили уже второе предупреждение от корпорации Google, владеющей сервисом... То есть еще один "страйк" — и канал МИД России в YouTube отключат. Вангую. Отключат канал МИД в YouTube — кто-то из CNN поедет домой. И из BBC тоже", – заявила Захарова.
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