Об этом сообщает пропагандистское информационное агентство РИА Новости .



"Получили уже второе предупреждение от корпорации Google, владеющей сервисом... То есть еще один "страйк" — и канал МИД России в YouTube отключат. Вангую. Отключат канал МИД в YouTube — кто-то из CNN поедет домой. И из BBC тоже", – заявила Захарова.

14 апреля Google прекратил монетизацию пророссийского контента, распространяющего фейки о войне в Украине.

5 апреля Google, Acronis и две студии ввели технологические ограничения для России и Белоруссии.

28 марта Google прекратил лицензирование российских Android.

24 марта в России заблокирован сервис Google News.