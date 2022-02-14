В ответ на шаги Госдумы РФ по признанию "Л/ДНР": Рада начала готовить постановление о территориальной целостности Украины

Об этом он заявил на брифинге в парламенте, передает Цензор.НЕТ.

Я знаю, что готовится соответствующее постановление в парламенте Украины, которое еще раз подчеркнет принадлежность территорий так называемых ЛНР и ДНР к территориальной целостности Украины. Это постановление готовится и я думаю, что до конца дня оно будет зарегистрировано. Мою личную позицию вы знаете – все, что признано ООН, - это территория Украины", - отметил он.

Стефанчук отметил, что на Согласительном Совете обсуждали вопрос, что все ветви власти будут нарабатывать собственную государственную позицию по Минским соглашениям.



"Возможное голосование о признании Л/ДНР - это не первое и не последнее решение России, которое вызовет непонимание во всем мире", - добавил глава Рады.



Напомним, 19 января Коммунистическая партия внесла в российскую Госдуму проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". Российские СМИ сообщают, что его могут рассмотреть 15 февраля.