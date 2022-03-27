В ответ на санкции РФ конфискует редкие швейцарские часы
Российские агенты изъяли в Москве часы Audemars Piguet на миллионы долларов в отместку за швейцарские санкции, запрещающие экспорт предметов роскоши
Об этом сообщает швейцарская газета NZZ am Sonntag, передает Bloomberg .
По словам источников издания, знакомых с конфиденциальной запиской Федерального МИД Швейцарии, дорогостоящие часы были изъяты из местных помещений фирмы специальными агентами ФСБ России.
Российские власти назвали таможенные правонарушения причиной изъятия часов Audemars Piguet, однако представители швейцарского министерства иностранных дел заявили, что этот шаг "скорее всего был своевольной репрессивной мерой в ответ на санкции".
Представители Audemars Piguet не ответили на электронные письма с просьбой прокомментировать. 8 марта представитель компании сообщил, что швейцарский производитель часов остановил российский экспорт и приостановил розничные операции в России.
Швейцария, которая является домом для многих ведущих мировых брендов часов, отказалась от традиционной нейтральной позиции и подошла к санкциям Европейского Союза, которые в начале этого месяца ответили на вторжение в Украину.
- Напомним, 4 марта Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России за вторжение в Украину. В частности, страна запретила экспорт предметов роскоши в РФ.
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