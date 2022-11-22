В ответ на резолюцию МАГАТЭ Иран приступил к обогащению урана на очередном ядерном объекте.
Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) начинает обогащение урана на 60% на одном из ядерных объектов в ответ на резолюцию МАГАТЭ
Об этом сообщает издание Mehr.
Отмечают, что в четверг, 17 ноября, МАГАТЭ приняло резолюцию, в которой призвало Иран к сотрудничеству в расследовании обнаружения следов урана на трех незадекларированных иранских объектах. МИД Ирана назвал резолюцию "неконструктивной" и отметил, что в ответ будут приняты соответствующие меры. Впоследствии о них объявила ОАЭИ.
Так, отмечают, что ранее на ядерном объекте в Фордо не производилось производство урана, обогащенного до 60%. В то же время, такое производство продолжается на объекте в Натанге.
Сейчас в комплексе в Фордо начали процесс замены центрифуг первого поколения современными IP-6. Это приводит к значительному увеличению производственных мощностей.
- 11 ноября США, Великобритания, Франция и Германия заявили, что планируют обязать Иран объяснить следы урана, обнаруженные на трех объектах страны.
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