В ответ на "огненный террор" Израиль сократил границы рыболовли у побережья Газы
Координатор действий правительства Израиля в Иудее, Самарии и секторе Газа генерал-майор Расани Элиан вечером 25 июля 2021 года заявил о сокращении зоны рыбной ловли у берегов сектора Газа с 12 морских миль до 6 морских миль. Речь идет о расстоянии от берега
Это решение принято в ответ на "огненный террор" из Газы и вступает в силу немедленно, передает Еспресо.TV.
"В течение вечера 25 июля на приграничной территории Израиля произошло не менее пяти возгораний травы и кустарника. Следователь пожарной службы пришел к выводу, что все пожары стали результатом поджога с применением воздушных шаров, которые несут "запал" и контейнер с легковоспламеняющейся жидкостью", - объясняет NEWSru.co.il.
Шары запускаются с палестинской стороны.
Нафтали Беннет после вступления в должность премьера обещал, что Израиль больше не потерпит "огненный террор" из Газы, и ответ на него будет таким же, как на ракетные обстрелы.
В течение июня ВВС ЦАХАЛа уже несколько раз наносили удары по целям на территории сектора в ответ на запуск "огненных шаров".
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