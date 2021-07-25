В ответ на "огненный террор" Израиль сократил границы рыболовли у побережья Газы

Это решение принято в ответ на "огненный террор" из Газы и вступает в силу немедленно, передает Еспресо.TV.



"В течение вечера 25 июля на приграничной территории Израиля произошло не менее пяти возгораний травы и кустарника. Следователь пожарной службы пришел к выводу, что все пожары стали результатом поджога с применением воздушных шаров, которые несут "запал" и контейнер с легковоспламеняющейся жидкостью", - объясняет NEWSru.co.il.



Шары запускаются с палестинской стороны.



Нафтали Беннет после вступления в должность премьера обещал, что Израиль больше не потерпит "огненный террор" из Газы, и ответ на него будет таким же, как на ракетные обстрелы.



В течение июня ВВС ЦАХАЛа уже несколько раз наносили удары по целям на территории сектора в ответ на запуск "огненных шаров".



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