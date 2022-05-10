Об этом сообщает в телеграмме Министерство обороны Украины.

В результате вечерних ракетных ударов по Одесской области разрушены объект туристической инфраструктуры, торговый центр и склады товаров промышленной группы. На всех трех объектах пострадали гражданские лица – 1 человек погиб, 7 получили ранения, доставлены в больницу.

"Если на днях враг еще применял ракеты воздушного базирования современного образца, то сейчас очевиден режим экономии боезапаса. Пуск устаревших ракет советского производства превращается в такое бессмысленное и одновременно коварное попадание в гражданские объекты, убийство мирного населения, психологическое давление, связанное с содержанием под постоянной угрозой. Однако ограничения продленного комендантского часа позволили избежать скопления людей и больших потерь", - говорится в сообщении

Также в МОУ сообщают, что на линии столкновения ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли поражение по 130 целям. Потери врага составили: 68 рашистов, 5 гаубиц, 5 единиц автомобильной техники и 1 боевую бронированную машину.

Вчера Одесскую область обстреляли дважды. Один раз ракетами "Кинжал" уничтожены несколько объектов отдыха, а второй - ТРЦ и склад.

Уже сегодня Россия четвертый раз обстреляла мост через Днестровский лиман на юге Одесской области.

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