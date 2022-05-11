Об этом говорится в заявлении главы МИД страны Нанае Махуты.

"Пропагандистская машина президента Путина работает полным ходом, распространяя ложь и лживую информацию, чтобы оправдать незаконное вторжение России. Сегодняшние санкции отражают наше полное неприятие нарратива Путина и его попыток ввести в заблуждение международное сообщество", - добавила она.

Этот раунд санкций направлен против 8 человек и организаций, причастных к кампании по дезинформации Путина, а также кибератак на Украину.

"Он основывается на предыдущих санкциях Новой Зеландии против пропагандистов и расширяет наш список санкций, включая пресловутую "ферму троллей", представителя министерства обороны России и других", - пояснили в министерстве.

В МИД Новой Зеландии отмечают, что наряду с военным вторжением России Путин использует цифровое пространство как оружие в своей войне против Украины.

"Украинцы подвергаются постоянным кибератакам со стороны России. Сегодняшние санкции – это наши первые ограничения, направленные против злостной киберактивности России. Они отражают нашу приверженность реагировать на агрессию Путина на всех фронтах", - подчеркнула Махута.

Таким образорм, под санкции попал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, президент медиахолдинга "Красная звезда" Алексей Пиманов, соучредитель крымского информагентства NewsFront Михаил Синелин и гендиректор "ВГТРК" Олег Добродеев.

Также в перечне: 85-й главный центр специальной службы Главного управления Генштаба РФ, Главный центр специальных технологий, Агентство интернет-исследований и начальник военной разведки РФ Игорь Костюков.

Новая Зеландия ввела первые санкции против России еще в начале марта. Это стало первым таким шагом, сделанным островным государством без решения Совета Безопасности ООН.

Впоследствии правительство страны еще несколько раз расширяло санкционные ограничения. Также ввело 35% пошлины на все товары из России и постоянно принимает беженцев из Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb