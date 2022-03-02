В Оттаве улицу, на которой расположено посольство РФ, предложили переименовать в честь Зеленского

Об этом депутат парламента от Новой демократической партии написал в твиттере.



"Имею простое предложение. Посольство РФ в Канаде находится в Оттаве по адресу: улица Шарлотты, 285. Почему бы нам не переименовать ее в бульвар Зеленского?" - написал он.



По словам Чарли Ангуса, президент Украины изменил отношения России с миром.

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