В Оттаве улицу, на которой расположено посольство РФ, предложили переименовать в честь Зеленского
Канадский депутат Чарли Ангус предложил переименовать улицу в Оттаве, где расположено посольство РФ, в честь президента Украины Владимира Зеленского
Об этом депутат парламента от Новой демократической партии написал в твиттере.
"Имею простое предложение. Посольство РФ в Канаде находится в Оттаве по адресу: улица Шарлотты, 285. Почему бы нам не переименовать ее в бульвар Зеленского?" - написал он.
По словам Чарли Ангуса, президент Украины изменил отношения России с миром.
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