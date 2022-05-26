В Оттаве предложили бесплатный проезд в общественном транспорте для беженцев из Украины

Об этом сообщается на платформе Visit Ukraine.

Бесплатным проездом можно будет воспользоваться с помощью специальных карт. Они действительны в течение 6 месяцев со дня выдачи. Получить карты можно в центрах для беженцев, список центров по ссылке .

"Украинцы, прибывшие в Канаду в рамках программы CUAET, имеют возможность воспользоваться бесплатным проездом всеми видами городского транспорта по Оттаве от OC Transpo. Бесплатным также проезд в Para Transpo - специальном транспорте для людей с инвалидностью, которые не могут воспользоваться общественным транспортом", – говорится в сообщении.

10 апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал , что Канада организует эвакуацию для украинских беженцев в Европе.

12 мая Оттава объявила об организации бесплатной перевозки украинских беженцев из Польши в канадские города.

24 мая Канада организовала чартер для более чем 300 украинских беженцев.

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