В Оттаве предложили бесплатный проезд в общественном транспорте для беженцев из Украины
Вынужденно перемещенные люди из Украины, прибывшие в столицу Канады, смогут пользоваться общественным транспортом.
Об этом сообщается на платформе Visit Ukraine.
Бесплатным проездом можно будет воспользоваться с помощью специальных карт. Они действительны в течение 6 месяцев со дня выдачи. Получить карты можно в центрах для беженцев, список центров по ссылке .
"Украинцы, прибывшие в Канаду в рамках программы CUAET, имеют возможность воспользоваться бесплатным проездом всеми видами городского транспорта по Оттаве от OC Transpo. Бесплатным также проезд в Para Transpo - специальном транспорте для людей с инвалидностью, которые не могут воспользоваться общественным транспортом", – говорится в сообщении.
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