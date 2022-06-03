В Оттаве отказались поднимать флаг РФ над мэрией на День России из-за войны против Украины
В Канаде мэр Оттавы Джим Уотсон отказался поднимать над мэрией флаг РФ на День России 12 июня и иметь отношения с российским правительством, пока идет война против Украины
Об этом пишет Укринформ .
"Я отклонил запрос посольства России по флагу РФ мэрией над Оттавы в день их независимости 12 июня", - заметил Джим Уотсон.
Он ответил дипломатам из РФ, что мэрия не будет иметь отношений с российским правительством и его незаконным вторжением в Украину, пока не выведет оккупантов из страны.
- Справка: над мэрией Оттавы традиционно поднимают флаги разных государств на национальные праздники. В частности, 24 августа над мэрией возвышается флаг Украины.
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