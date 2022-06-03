Об этом пишет Укринформ .

"Я отклонил запрос посольства России по флагу РФ мэрией над Оттавы в день их независимости 12 июня", - заметил Джим Уотсон.

Он ответил дипломатам из РФ, что мэрия не будет иметь отношений с российским правительством и его незаконным вторжением в Украину, пока не выведет оккупантов из страны.

Справка: над мэрией Оттавы традиционно поднимают флаги разных государств на национальные праздники. В частности, 24 августа над мэрией возвышается флаг Украины.

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