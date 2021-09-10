В отставку вскоре могут уйти три-четыре министра, - Разумков

Об этом он заявил во время брифинга 10 сентября, передает Еспресо.TV.

Разумков не назвал фамилии министров, которые могут уйти с должности.

"Я не называл ранее фамилии, и сейчас не буду. Ибо кто-то может по собственному желанию уйти в отставку, кого-то может подать премьер ... Я думаю, что цифра 3-4 достаточно реалистичная", - подчеркнул он.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда заявил, что в октябре планируют отправить в отставку ряд министров и премьера Дениса Шмыгаль.

Впоследствии, глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг информацию о возможной отставке Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра.

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