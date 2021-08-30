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Главная Общество В отставку подали еще двое судей Верховного Суда

В отставку подали еще двое судей Верховного Суда

30 августа, 2021 понедельник
19:40
Общество Верховный суд Украины

Судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Светлана Ус и Василий Огурецкий подали в отставку

Об этом говорится в повестке дня заседания Высшего совета правосудия на 2 сентября.

Высший совет правосудия получил заявление об отставке судей Светланы Ус и Василия Огурецкого из Верховного Суда.

Вопрос отставки Ус и Огурецкого рассмотрят на заседании Высшего совета правосудия, которое состоится в четверг, 2 сентября.

Справка: Светлана Ус работает в Верховном Суде уже 25 лет - с 1996 года.

В свою очередь, Василий Огурецкий работает в Верховном Суде с ноября 2017 года. До этого 22 года занимал должность судьи в Апелляционном суде Донецкой области.

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Высший совет правосудия
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