В отставку подали еще двое судей Верховного Суда

Об этом говорится в повестке дня заседания Высшего совета правосудия на 2 сентября.

Высший совет правосудия получил заявление об отставке судей Светланы Ус и Василия Огурецкого из Верховного Суда.

Вопрос отставки Ус и Огурецкого рассмотрят на заседании Высшего совета правосудия, которое состоится в четверг, 2 сентября.

Справка: Светлана Ус работает в Верховном Суде уже 25 лет - с 1996 года.

В свою очередь, Василий Огурецкий работает в Верховном Суде с ноября 2017 года. До этого 22 года занимал должность судьи в Апелляционном суде Донецкой области.

Напомним, ранее Высший совет правосудия получил заявление об отставке судьи Николая Гусака из Верховного Суда.

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