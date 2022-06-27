В отношениях с Россией не может быть возвращения к тому, как было до 24 февраля, - Шольц

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по результатам второго дня саммита G7, передает Укринформ.

Он сказал, что Украине поддержка "требуется еще очень долгое время".

"Мы все, и мы это подтвердили, будем продолжать поддерживать Украину в ее обороне против России. Понятно, что эта война повлекла за собой очень глубокий разлом в международных отношениях", - подчеркнул Шольц.

По его словам, после 24 февраля нарушены все правила, договоренности, все сотрудничество и принцип нерушимости границ.

"Как G7 мы единственные в оценке, что речь идет о длительных изменениях, которые будут влиять на международные отношения еще очень долго. Также понятно, что в отношениях с Россией не может быть возвращения к тому, как было до российского нападения на Украину, когда ситуация меняется , должны измениться и мы сами. Все государства G7 готовы принимать необходимые решения", - заявил глава правительства ФРГ.