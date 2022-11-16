В отношении вчерашних российских обстрелов СБУ открыла 17 уголовных производств

Об этом сообщает в телеграмме Служба безопасности Украины .

Следователи зарегистрировали 17 новых уголовных производств по фактам нарушения законов и обычаев войны 15 ноября.

"Сейчас сотрудники Службы работают над тем, чтобы установить все обстоятельства и конкретных исполнителей ракетных ударов. Обломки ракет и другие вещественные доказательства, найденные на местах попадания, уже отправлены на экспертизы", - отметил и.о. главы СБУ Василий Малюк.

Производство открыто в Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Сообщается, что правоохранители проверяют причастность к обстрелам военных 184-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка России, входящего в 22-ю тяжелую авиационную бомбардировочную дивизию.

Также глава СБУ отметил, что выясняют еще несколько версий, в том числе участие в обстрелах 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка РФ.

Следователи работают, чтобы установить исполнителей преступлений поименно, так же и российское военно-политическое руководство, отдавшее эти приказы.

"Материалы производства лягут в доказательную базу, которую Украина собирает для международных судов", – добавили в СБУ.