В отношении вчерашних российских обстрелов СБУ открыла 17 уголовных производств
СБУ открыла 17 уголовных производств по обстрелам армией России территорий Украины 15 ноября
Об этом сообщает в телеграмме Служба безопасности Украины .
Следователи зарегистрировали 17 новых уголовных производств по фактам нарушения законов и обычаев войны 15 ноября.
"Сейчас сотрудники Службы работают над тем, чтобы установить все обстоятельства и конкретных исполнителей ракетных ударов. Обломки ракет и другие вещественные доказательства, найденные на местах попадания, уже отправлены на экспертизы", - отметил и.о. главы СБУ Василий Малюк.
Производство открыто в Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях.
Сообщается, что правоохранители проверяют причастность к обстрелам военных 184-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка России, входящего в 22-ю тяжелую авиационную бомбардировочную дивизию.
Также глава СБУ отметил, что выясняют еще несколько версий, в том числе участие в обстрелах 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка РФ.
Следователи работают, чтобы установить исполнителей преступлений поименно, так же и российское военно-политическое руководство, отдавшее эти приказы.
"Материалы производства лягут в доказательную базу, которую Украина собирает для международных судов", – добавили в СБУ.
- 15 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы прогремели в Киеве, Львове, Ровно Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.
- Украинская ПВО сбила 73 ракеты из более 90 выпущенных, а также все 10 дронов-камикадзе.
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