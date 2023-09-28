В отношении блогера Спартака Субботы возбудили уголовное дело по статье о подделке документов

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины в комментарии "Громадському".

Производство следователи открыли 20 апреля, по части 4 статьи 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Отмечается, что это карается штрафом до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Досудебное расследование проводится Шевченковским управлением полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Расследование в отношении Спартака Субботы

Психолог и гештальт-терапевт Илья Полуденный провел расследование в отношении одного из самых популярных украинских психологов Спартака Субботы и разоблачил его во лжи о фактах своей биографии и в информационном мошенничестве.

После этого соведущий Спартака Субботы - актер Янович объявил о закрытии проекта "Подкаст-терапия", который они вели вместе. Издательство "Вихола" также прекратило сотрудничество со скандальным Спартаком Субботой

26 апреля стало известно, что в университете Богомольца не подтвердили, что Спартак Суббота учился в их вузе. Минобразования также не обнаружило в реестре сведений о дипломе магистра Субботы, а свидетельства о признании в Украине иностранного документа об образовании МОН не выдавало.

Общественное движение "ЧЕСНО" провело расследование и выяснило, с кем из украинской власти связан Институт когнитивного моделирования, основанный скандальным Спартаком Субботой.