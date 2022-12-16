В отеле в Берлине лопнул один из самых больших в мире аквариумов, два человека получили ранения

Об этом сообщает "Немецкая волна".

Утром в пятницу, 16 декабря, в фойе отеля Radisson Blu в комплексе зданий возле площади Александерплац в Берлине лопнул один из самых больших в мире аквариумов – AquaDom емкостью миллион литров.

Вода вылилась на улицу вместе с элементами фасада гостиницы, расположенной в этом комплексе. Персонал и постояльцев заведения эвакуировали.

Два человека получили ранения обломками, их доставили в медучреждения, сообщили в полиции.

По предварительным данным, признаков целенаправленной атаки не обнаружено, причину инцидента устанавливают. К преодолению последствий привлекли около сотни спасателей. Движение по улице возле гостиницы пришлось перекрывать из-за затопления.

Ущерб, нанесенный зданию, устанавливают. По предварительным оценкам экстренных служб, ущерб понес первый этаж отеля, также вода попала в подвалы.

В аквариуме был размещен коралловый риф, где обитало около 1500 тропических рыбок.

Как добавляет BBC, аквариум был модернизирован два года назад, внутри сделан лифт с прозрачными стенками для посетителей. Некоторые номера в отеле рекламировали как имеющие вид на него. AquaDom высотой 16 метров и диаметром 11,5 метра открыли в декабре 2003 года, он попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой в мире отдельный цилиндрический аквариум. На момент строительства стоил около 12,8 млн евро.