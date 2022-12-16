В отеле в Берлине лопнул один из самых больших в мире аквариумов, два человека получили ранения
Два человека были ранены из-за повреждений в центре Берлина 16-метрового аквариума – одного из крупнейших в мире аквариумов емкостью миллион литров
Об этом сообщает "Немецкая волна".
Утром в пятницу, 16 декабря, в фойе отеля Radisson Blu в комплексе зданий возле площади Александерплац в Берлине лопнул один из самых больших в мире аквариумов – AquaDom емкостью миллион литров.
Вода вылилась на улицу вместе с элементами фасада гостиницы, расположенной в этом комплексе. Персонал и постояльцев заведения эвакуировали.
Два человека получили ранения обломками, их доставили в медучреждения, сообщили в полиции.
По предварительным данным, признаков целенаправленной атаки не обнаружено, причину инцидента устанавливают. К преодолению последствий привлекли около сотни спасателей. Движение по улице возле гостиницы пришлось перекрывать из-за затопления.
Ущерб, нанесенный зданию, устанавливают. По предварительным оценкам экстренных служб, ущерб понес первый этаж отеля, также вода попала в подвалы.
В аквариуме был размещен коралловый риф, где обитало около 1500 тропических рыбок.
Как добавляет BBC, аквариум был модернизирован два года назад, внутри сделан лифт с прозрачными стенками для посетителей. Некоторые номера в отеле рекламировали как имеющие вид на него. AquaDom высотой 16 метров и диаметром 11,5 метра открыли в декабре 2003 года, он попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой в мире отдельный цилиндрический аквариум. На момент строительства стоил около 12,8 млн евро.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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