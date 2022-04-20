В отдельных населенных пунктах Херсонщины оккупанты назначили гауляйтеров, скрывающих свои фамилии, - Данилов

Такое мнение он высказал в эфире Espreso.TV

“На Херсонщине они разные сценарии за это время обсуждали и так ни к чему не пришли. То есть, единой стратегии как не было, так и нет. Долго думали они о создании ХНР. Теперь, судя по тому, как активизировались крымские так называемые политики на Херсонщине в частности, очень маргинальные даже по крымским масштабам, речь идет о некой форме интеграции Херсонщины в Крым. Одновременно по самой Херсонщине ситуация очень разная. В большинстве населенных пунктов работают избранные украинские власти. Где-то дистанционно, где-то умудряются работать в своих помещениях. В отдельных населенных пунктах назначены гауляйтеры, большинство которых люди знают только по имени-отчеству, потому что они скрывают даже свои фамилии, но это только единицы. В Каховке назначен оккупантами одиозный, который сам себя называет так, какой-то руководитель города, - рассказал Данилов.

Эксперт также добавил, что у России есть разные сценарии, которые она обыгрывает.

“У них есть сценарии, и они ихобыгрывают. Причем это альтернативные сценарии, у армии свой, у ФСБ свой, и они их продают. Каждый из этих сценариев – это деньги, идет конкуренция между этими структурами за ресурсы”, - подытожил Данилов.