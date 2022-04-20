В отделениях Укрпочты завершилась продажа марок "Русский военный корабль, иди нах*й!"

Об этом заявил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский .



"Я еще раз хочу поблагодарить все те десятки тысяч людей, которые пришли к нам в Киеве и других городах, чтобы купить нашу марку "Корабль". Не без ошибок, но мы сделали все, чтобы привлечь наибольшее количество людей. По состоянию на сейчас уже продано около 700 тысяч марок, и продажа марок в наших отделениях ЗАКОНЧЕНА! Пожалуйста, не надо занимать очереди", - подчеркнул он.



Однако с 13:00 20 апреля в отделении Укрпочты на Майдане Незалежности в Киеве продадут марки более 1,5 тыс. клиентов, которые не успели их получить и записать в список 19 апреля.



"Чтобы все было честно и прозрачно, 100 тыс. марок будут выделены интернет-магазину. И начиная с четверга в нашем интернет-магазине приобретут марки (2 листа на 1 заказ) те, кто сделал заказ в первые дни, а с пятницы - любые клиенты в Украине и за границей. Таким образом, еще более 8300 клиентов получат марки", - отметил Игорь Смелянский.



Остальные марки используются для официальных делегаций, музейных фондов, международных обязательств Укрпочты в рамках Всемирного почтового союза и по филателистическим абонементам. Также марку получит каждый работник Укрпочты, а небольшая часть будет обеспечена поддержкой украинских маркетинговых акций с производителями и предпринимателями.



"Я осознаю: что бы мы ни сделали, будет критика. Поэтому отвечу. Будет ли дополнительный тираж этой марки? Нет. Но я нашел выход, как именно эта серия с кораблем будет продолжена, поэтому читайте сообщения в начале следующей недели, как только подпишем все технические моменты. Майки и другие вещи с маркой скоро будут в нашем интернет-магазине и отделении", - отметил гендиретор Укрпочты.

Напомним, Укрпочта представила марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".

18 апреля Укрпочта ограничила продажу марок с российским военным кораблем.