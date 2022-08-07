В отчете Amnesty International очень много манипуляций, - исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека

Об этом в эфире Еспресо сказал исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.

"Я считаю, что каждый имеет право на ошибку. Не нужно так остро, как какой-то вердикт, воспринимать материал Amnesty International. То, что они сделали, должно быть разобрано по косточкам и им надо указать, что они сделали не так. Манипуляций в материале очень много" - начиная с заголовка, построения структуры текста, с использованием материалов, манипуляцией показаниями. Манипулятивным является даже то, что обнародован не отчет, а пресс-анонс. Как правило, готовится отчет, а вокруг него готовятся все материалы, чтобы его ввести в жизнь", - отметил он.

Правозащитник считает, что не следует исключительно осуждать организацию.

"Они делали очень неплохие отчеты по обстрелам РФ. И они в одном из них замечали, что россияне стреляют неизбирательно независимо от того, находятся ли украинские военные на территории каких-либо объектов и они пытаются уничтожать гражданскую инфраструктуру. Я бы снимал эту остроту ситуации через четкий анализ того, что опубликовано. Шельмование организации – это неправильное поведение. Мы получали от наших приемных в Донецкой и Луганской областях данные о том, что этот анонс и отчет разгоняется россиянами с требованием выхода ВСУ из всех населенных пунктов", - подытожил Павличенко.

Напомним, международная неправительственная правозащитная организация Amnesty International в своем отчете заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.

Президент Украины Зеленский прокомментировал доклад Amnesty International и сказал, что так правовая организация пытается амнистировать государство-террориста.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс прокомментировала заявление Amnesty International и сказала, что если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности для мирных жителей не было бы.

Генеральный секретарь Amnesty International Агнесс Каламар отреагировала на критику доклада ее организации и заявила, что это не "ослабит беспристрастность" команды

В знак несогласия с позицией руководства организации глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук 5 августа 2022 заявила об увольнении.