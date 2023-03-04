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OPINION

В отборе судей КСУ власти упорно игнорируют требования ЕС

Михаил Жернаков
4 мартa, 2023 суббота
18:06
Мнение

В кулуарах говорят, что учет мнения европейских партнеров рассматривают как "потерю суверенитета"

И снова за рыбу деньги.

В ОП признали, что вместо обеспечения седьмого независимого члена в комиссии по отбору судей КСУ предлагают ЕС шесть членов, но с особыми условиями. Ибо семь, оказывается, "депутаты не проголосуют, потому что считают это утратой суверенитета".

Напомню, ЕС уже несколько раз публично высказался, что членов должно быть именно семь, чтобы отбор в КСУ был независим. В противном случае никакого вступления в ЕС не будет.

Напомню, кто считает "потерей суверенитета" преимущественный голос международных экспертов в отборе судей. Путин. В частности, в его прошлогоднем февральском обращении, которое предшествовало полномасштабному вторжению

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Также напомню, кто считает "потерей суверенитета" преимущественный голос международных экспертов в отборе судей. Путин. В частности, в его прошлогоднем февральском обращении, которое предшествовало полномасштабному вторжению.

Наилучший судейский отбор, который мы имели, — это отбор в Антикорсуд. Там все члены комиссии, которая оценивала честность кандидатов, были независимыми международными экспертами. И как-то суверенитет никуда не девался, хотя высшие суды, к которым принадлежит ВАКС, не менее конституционный орган, чем ВРП или КСУ.

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Как можно формировать ожидания "вступления в ЕС за два года" и при этом упорно не выполнять #1 для этого обязательства, почти слово в слово повторяя тезисы главы людоедского режима, с которым воюешь, — для меня большая загадка

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Путина можно понять. Для него потеря контроля над судебной системой и органами правопорядка в Украине действительно большая опасность. И одна из причин напасть.

А вот как можно формировать ожидания "вступления в ЕС за два года" и при этом упорно не выполнять #1 для этого обязательства, почти слово в слово повторяя тезисы главы людоедского режима, с которым воюешь, — для меня большая загадка.

Источник

Об авторе. Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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