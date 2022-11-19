В освобожденный Херсон прибыл первый с начала полномасштабного вторжения пассажирский поезд

Об этом сообщает Общественное .

В вагонах в Херсон прибыло 200 пассажиров. Все они приобрели билеты "К победе".

Поезд прибыл на вокзал, который накануне подключили к электро- и водоснабжению, часом позже - в 10:00. Встречать его пришли около сотни людей, среди которых преимущественно были херсонцы или есть переселенцы из Херсонской или Николаевской областей. Часть из тех, кто ждал поезда, пришли с детьми.

По прибытии поезда спели гимн, наградили железнодорожников. Также на платформе устроили концерт рэпер Ярмак и Коля Серга.

Железнодорожное сообщение в Херсон возобновили через неделю после деоккупации. Сейчас поезд будет отправляться в Херсон по парным числам, а из Херсона - по нечетным.

13 ноября Укрзализныця запустила благотворительный проект "Билет к победе", цель которого - продать билеты на три первых рейса из Киева в пять городов - уже деоккупированного Херсона, а также Мариуполя, Донецка, Луганска и Симферополя.

Вчера, 18 ноября, Укрзализныця возобновила рейсы в Херсон.