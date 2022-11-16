В освобожденный Херсон направляются более двух сотен "старлинков"
На базе терминалов Starlink в Херсоне запустили 5 публичных Wi-Fi точек, а через две недели планируют открыть 60 таких точек с интернетом по всей области
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
"Еще 210 терминалов Starlink направляются в украинский Херсон. Первая партия Старлинков уже там. На их базе запустили 5 публичных Wi-Fi точек. Люди там выходят на связь с родными, чтобы наконец-то рассказать, как они. Узнают, какие еще города ВСУ освободили от оккупантов. И заряжают девайсы от генераторов. Местные часы проводят там время и не могут наговориться. Ведь долго были без связи и доступа к новостям", – говорится в сообщении Минцифры.
В течение двух недель обещают организовать 60 таких Wi-Fi точек с Интернетом по всей области.
Часть терминалов также была передана пожарным частям, больницам, полиции и экстренным службам. Связь поможет им как можно быстрее восстановить область.
- ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.
- Жители деоккупированного Херсона могут пройти бесплатный медосмотр и получить необходимые лекарства.
- Жители освобожденного Херсона получили гуманитарную помощь от Новой почты.
- 16 ноября в деоккупированном Херсоне приступил к работе мобильный сервисный центр Министерства внутренних дел Украины.
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