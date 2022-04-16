В освобожденный Чугуев в Харьковской области начали возвращаться люди, - глава ОВА

Об этом написал в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



"Люди, выехавшие в первые недели войны, возвращаются. В настоящее время коммунальщики возобновили электроснабжение для более 5 тысяч жителей поселка Малиновка. В селе Каменная Яруга, где проживает более 2 тысяч человек, возобновили газоснабжение. Некоторые населенные пункты пока обеспечивают генераторами", - отметил он.

Синегубов добавил, что в районе функционирует гуманитарный хаб, куда доставили десятки тонн грузов с продуктами питания и необходимым.



"В Чугуеве разрушены или повреждены более 40 многоквартирных домов и более 300 жилищ частного сектора. Разрушены учебные заведения, культуры, мосты, повреждена дамба на Печенежском водохранилище", - отметил глава ОВА.

Силы обороны Украины освободили Чугуев 7 марта.