В освобожденный Чугуев в Харьковской области начали возвращаться люди, - глава ОВА
В Чугуеве Харьковской области разрушены или повреждены более 40 многоквартирных домов и более 300 частных домов
Об этом написал в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Люди, выехавшие в первые недели войны, возвращаются. В настоящее время коммунальщики возобновили электроснабжение для более 5 тысяч жителей поселка Малиновка. В селе Каменная Яруга, где проживает более 2 тысяч человек, возобновили газоснабжение. Некоторые населенные пункты пока обеспечивают генераторами", - отметил он.
Синегубов добавил, что в районе функционирует гуманитарный хаб, куда доставили десятки тонн грузов с продуктами питания и необходимым.
"В Чугуеве разрушены или повреждены более 40 многоквартирных домов и более 300 жилищ частного сектора. Разрушены учебные заведения, культуры, мосты, повреждена дамба на Печенежском водохранилище", - отметил глава ОВА.
- Силы обороны Украины освободили Чугуев 7 марта.
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