В освобожденных от оккупантов Чернобыле, Иванко и Дымере полноценно заработала ГСЧС
18 апреля в Чернобыле, Иванкове и Дымере, находившихся под российской оккупацией и потерпевших разрушения, полноценно заработали подразделения ГСЧС
Об этом заявили в ГСЧС .
"Вчера на Киевщине снова полноценно заработали наши подразделения в г. Чернобыль, пгт Иванкове и в с. Дымери", - говорится в сообщении.
Эти населенные пункты были оккупированы россиянами и получили много разрушений
"Спасатели с нескрываемой радостью пришли в части и заступили на дежурство. Несмотря на пережитый ужас, жизнь понемногу возвращается в мирное русло и наши пожарные готовы и дальше работать на благо общины и нашей Украины!" – отметили в ГСЧС.
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