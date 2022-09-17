В освобожденной Казачьей Лопани обнаружили застенок оккупантов
Прокуроры провели осмотр в подвальном помещении так называемой народной милиции в пгт Казачья Лопань, где во время оккупации российская армия пытала людей
Об этом сообщили в telegram-канале Офиса генерального прокурора.
"17 сентября руководство Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области в рамках уголовного производства по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины) провело осмотр в помещении так называемой народной милиции пгт Казачья Лопань, - говорится в сообщении.
Стало известно, что во время оккупации населенного пункта представители РФ создали псевдоправоохранительный орган, в подвальном помещении которого обустроили камеру пыток, где подвергали пыткам гражданское население. В ходе осмотра изъяты документы, подтверждающие функционирование псевдоотдела полиции.
В настоящее время установлены лица, работавшие на представителей страны-агрессора в пгт Казачья Лопань, принимаются меры по привлечению их к уголовной ответственности.
- Во время брифинга Клименко также сообщил , что на освобожденных территориях Харьковщины были найдены 50 тел гражданских и около 445 могил в месте массового захоронения.
- 16 сентября стало известно, что на деоккупированных территориях Харьковщины обнаружили 10 застенков , которые россияне обустроили для гражданских.
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