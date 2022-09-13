В освобожденной Балаклее возобновили работу почтовые службы

Об этом сообщили почтовые компании "Укрпочта" и "Новая почта".

Как говорится в сообщении, украинские почтовые компании начали активно возобновлять работу в освобожденных городах и селах Харьковской области.

"Почтовый батальон несется в Балаклею! Мы оперативно возобновляем работу в деоккупированных населенных пунктах и начинаем развозить пенсии и социальные выплаты. Также запускаем доставку самых необходимых товаров: лекарств, продовольствия, одежды, стройматериалов, бытовой химии, детских товаров и т.д.", - пишет Укрпочта .

В Балаклее с 12 сентября работает мобильное отделение Новой почты на прием и получение посылок до 10 кг.

"Отделение находится по адресу: г. Балаклея, ул. Октябрьская, 18 и будет работать ежедневно с 11 до 16 часов. Оплатить услуги по доставке на месте можно исключительно через мобильное приложение Новой почты или отправить посылку за счет получателя. Мобильное отделение пока не принимает наличные" , – пишет Новая почта.

Также отмечается, что до конца текущей недели Новая почта планирует открыть еще 14 отделений в других деоккупированных городах Харьковской области, а к 1 октября возобновить 80% сети на освобожденных территориях области.

Ранее сообщалось , что украинские воины подняли сине-желтое знамя над Балаклеей.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления уволили 2,5 тыс. кв. км территории Харьковской области, которая была оккупирована россиянами.

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