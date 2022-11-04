В освобожденном Высокополье в Херсонской области обнаружили тела расстрелянных оккупантами гражданских

Об этом сообщили в telegram Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры в освобожденном от российских оккупантов Бериславском районе Херсонской области продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению и документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 4 ноября прокуроры совместно с сотрудниками полиции в пгт Высокополье обнаружили три тела со следами насильственной смерти. Известно, что во время оккупации населенного пункта российские военные расстреляли трех гражданских и закопали вблизи частных домовладений.

Тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление событий преступления.

"Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенному с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

12 сентября в освобожденном от оккупантов селе Зализничное Харьковской области обнаружили 4 тела мирных жителей со следами пыток.

20 сентября в Казачьей Лопани были обнаружены два застенка, где во время оккупации российская армия подвергала гражданских пыткам.

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