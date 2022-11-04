В освобожденном Высокополье в Херсонской области обнаружили тела расстрелянных оккупантами гражданских
Прокуроры продолжают фиксировать преступления ВС РФ на освобожденных территориях Херсонщины – обнаружены тела трех расстрелянных гражданских
Об этом сообщили в telegram Офиса генерального прокурора.
"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры в освобожденном от российских оккупантов Бериславском районе Херсонской области продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению и документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.
Сообщается, что 4 ноября прокуроры совместно с сотрудниками полиции в пгт Высокополье обнаружили три тела со следами насильственной смерти. Известно, что во время оккупации населенного пункта российские военные расстреляли трех гражданских и закопали вблизи частных домовладений.
Тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление событий преступления.
"Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенному с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
- 12 сентября в освобожденном от оккупантов селе Зализничное Харьковской области обнаружили 4 тела мирных жителей со следами пыток.
- 20 сентября в Казачьей Лопани были обнаружены два застенка, где во время оккупации российская армия подвергала гражданских пыткам.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 38.5Продажа 39.51
- Актуальное
- Важное