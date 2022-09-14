Об этом в эфире Еспресо заявил офицер батальона оперативного назначения имени генерала Кульчицкого Национальной Гвардии Украины Виталий Марков.

"Совместными усилиями подразделения Нацгвардии, ВСУ и ТРО мы смогли форсировать Северский Донец и взять город Святогорск. Сейчас продолжаются оборонные действия. Подразделения обустраивают оборонные позиции города и для нас приоритет - это безопасность наших граждан", - рассказал он.

Марков сообщил, что Нацгвардия помогает настроить гуманитарный коридор, чтобы помочь людям, находившимся в оккупации.

"Город в очень плачевном состоянии - разбит, вся инфраструктура полностью уничтожена. Бывали случаи, когда люди 4-5 месяцев хлеба не видели. Продолжаются поисковые действия по обнаружению коллаборантов, ДРГ и не успевшего отойти противника. Мы закрепимся и обязательно восстановим наш город", - подытожил нацгвардеец.