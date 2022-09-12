Об этом сообщили в telegram-канале Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Стало известно, что после деоккупации с. Зализнычное Харьковской области местные жители сообщили правоохранителям о том, что военнослужащие РФ убили их односельчан.

11 сентября правоохранители обнаружили четыре тела со следами пыток. Три из них похоронены на территории домовладений, еще одно было зарыто на территории асфальтного завода напротив железнодорожного вокзала с. Зализнычное.

"По предварительной версии следствия, потерпевших убили российские военные во время оккупации населенного пункта. Тела направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.



По состоянию на 12 сентября известно о тысяче погибших жителей Изюма Харьковской области, в городском совете говорят, что потери значительно больше.

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