В освобожденном от оккупантов Тростянце обнаружили тела замученных мирных жителей, – Офис генпрокурора
В освобожденном от оккупантов Тростянке продолжают находить тела замученных мертвых жителей. Правоохранители начали уголовные производства
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
"При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры осуществляются досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны", – говорится в сообщении.
Речь идет о привлечении к ответственности за преступления, которые в Тростянце совершали российские кафиры против мирного населения. Также русские военные грубо нарушали требования Женевской конвенции. Они не только оккупировали город Тростянец, но и похищали мирных жителей и издевались над ними.
В среду, 30 марта, город освободили от оккупантов и во время его обследования обнаружили тела двух замученных горожан. Они были привязаны друг к другу и убиты из огнестрельного оружия. Известно, что об их исчезновении родные сообщали за несколько дней до этого.
- Отступая от Тростянца, русские войска заменяли объекты инфраструктуры, а также кладбище.
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