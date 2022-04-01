В освобожденном от оккупантов Тростянце обнаружили тела замученных мирных жителей, – Офис генпрокурора

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры осуществляются досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны", – говорится в сообщении.



Речь идет о привлечении к ответственности за преступления, которые в Тростянце совершали российские кафиры против мирного населения. Также русские военные грубо нарушали требования Женевской конвенции. Они не только оккупировали город Тростянец, но и похищали мирных жителей и издевались над ними.

В среду, 30 марта, город освободили от оккупантов и во время его обследования обнаружили тела двух замученных горожан. Они были привязаны друг к другу и убиты из огнестрельного оружия. Известно, что об их исчезновении родные сообщали за несколько дней до этого.

Отступая от Тростянца, русские войска заменяли объекты инфраструктуры, а также кладбище.