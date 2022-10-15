В освобожденном Лимане нашли еще шестерых убитых россиянами гражданских
В деоккупированном Лимане в Донецкой области за сутки обнаружили еще шестерых убитых российскими захватчиками мирных жителей во время оккупации
Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Также в сутки россияне убили еще двух мирных жителей в Бахмуте. Еще шесть человек на Донетчине получили ранения.
Всего с начала полномасштабной войны оккупанты убили 1002 мирных жителей Донбасса, 2402 - получили ранения. Это без учета жертв в Мариуполе и Волновахе, где невозможно подсчитать точное их количество.
- По состоянию на 13 октября Россия убила 990 мирных жителей Донбасса.
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