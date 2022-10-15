Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Также в сутки россияне убили еще двух мирных жителей в Бахмуте. Еще шесть человек на Донетчине получили ранения.

Всего с начала полномасштабной войны оккупанты убили 1002 мирных жителей Донбасса, 2402 - получили ранения. Это без учета жертв в Мариуполе и Волновахе, где невозможно подсчитать точное их количество.

По состоянию на 13 октября Россия убила 990 мирных жителей Донбасса.