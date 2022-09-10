Об этом написал у себя в telegram-канале.

"В Купянске задержали учителей, приехавших из России, чтобы учить украинских детей", - говорится в сообщении.

10 июля стало известно, что российским учителям, которые согласятся преподавать на оккупированных Кремлем украинских территориях, обещали двойной размер зарплаты и серьезные суточные выплаты.

31 августа сообщалось, что Россия отправила на временно оккупированные территории Луганской области 106 педагогов, которые будут работать в захваченных после 24 февраля регионах и русифицировать украинских детей.

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