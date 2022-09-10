В освобожденном Купянске задержали учителей-рашистов, - Гончаренко
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что в освобожденном Купянске были задержаны учителя, приехавшие из России, чтобы учить детей
Об этом написал у себя в telegram-канале.
"В Купянске задержали учителей, приехавших из России, чтобы учить украинских детей", - говорится в сообщении.
- 10 июля стало известно, что российским учителям, которые согласятся преподавать на оккупированных Кремлем украинских территориях, обещали двойной размер зарплаты и серьезные суточные выплаты.
- 31 августа сообщалось, что Россия отправила на временно оккупированные территории Луганской области 106 педагогов, которые будут работать в захваченных после 24 февраля регионах и русифицировать украинских детей.
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