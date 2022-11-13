В освобожденном Херсоне восстановили мобильную связь
Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что в центре деоккупированного Херсона восстановили мобильную связь, первым возобновил деятельность Киевстар
Видео с Янушевичем опубликовал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
Янушевич отметил, что сейчас работает LTE от Киевстара возле здания областной госадминистрации в центре города. Он также сказал, что видеообращение опубликовано именно благодаря восстановленной связи.
"Сбрасываю вам это видео через LTE", - добавил Янушевич.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед бегством российские оккупанты муничтожили в Херсоне всю критическую инфраструктуру.
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