В освобожденном Херсоне обнаружили очередную пыточную российских оккупантов
В деоккупированном Херсоне нашли еще один застенок рашистов. Правоохранители документируют преступления российских захватчиков
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"Во время стабилизационных мероприятий в деоккупированном Херсоне сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили еще один застенок российских оккупантов", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что рашисты содержали в нечеловеческих условиях местных патриотов, отказывавшихся сотрудничать с российскими оккупантами.
"Херсонцев допрашивали и жестоко пытали. В ходе осмотра застенка правоохранители обнаружили предметы, прямо указывающие на признаки пыток", - пишут в СБУ.
В настоящее время все доказательства документируются, чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности.
- 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левобережье Херсонской области.
- ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.
- Жители деоккупированного Херсона могут пройти бесплатный медосмотр и получить необходимые лекарства.
- Жители освобожденного Херсона получили гуманитарную помощь от Новой почты.
- СБУ обнаружила секретные документы со списком агентов ФСБ, которые сотрудничали с российскими захватчиками во время оккупации Херсона.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.98
Покупка 39.98Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 40.25Продажа 41.39
- Актуальное
- Важное