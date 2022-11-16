Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

"Во время стабилизационных мероприятий в деоккупированном Херсоне сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили еще один застенок российских оккупантов", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что рашисты содержали в нечеловеческих условиях местных патриотов, отказывавшихся сотрудничать с российскими оккупантами.

"Херсонцев допрашивали и жестоко пытали. В ходе осмотра застенка правоохранители обнаружили предметы, прямо указывающие на признаки пыток", - пишут в СБУ.

В настоящее время все доказательства документируются, чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левобережье Херсонской области.

ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.

Жители деоккупированного Херсона могут пройти бесплатный медосмотр и получить необходимые лекарства.

Жители освобожденного Херсона получили гуманитарную помощь от Новой почты.

СБУ обнаружила секретные документы со списком агентов ФСБ, которые сотрудничали с российскими захватчиками во время оккупации Херсона.

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