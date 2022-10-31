В освобожденном Изюме возобновило работу отделение ПриватБанка
31 октября в деоккупированном Изюме Харьковской области отделение ПриватБанка возобновило работу
Об этом информирует в телеграмме Минреинтеграции.
"Сегодня заработало отделение ПриватБанка в Изюме по адресу: ул. Соборная, 53/2. В Харьковской области оно стало 16-м из тех, кто возобновил работу с начала войны", - говорится в сообщении.
Также в Донецкой области, в городе Лиман недавно открыло работу отделение по адресу ул. Привокзальная, 36. Клиентов принимают каждый вторник и четверг с 10:00 до 16:00. Здесь жители могут снять наличные в банкомате, а также подзарядить телефон.
"Лиман стал первым деоккупированным городом Донецкой области, где стало возможно возобновить банковское обслуживание населения", - добавляют в пресс-службе.
В общей сложности в деоккупированных населенных пунктах уже работает около 30 отделений ПриватБанка.
Актуальная карта банкоматов и терминалов .
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