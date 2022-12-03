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В освобожденном Изюме появились улицы Бандеры, Петлюры, Дудаева и Аляски

3 декабря, 2022 суббота
13:34
Общество

В деоккупированном Изюме Харьковской области топонимическая комиссия утвердила переименование 22 улиц и площадей

Об этом сообщил заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин.

Да, комиссия утвердила следующие новые названия:

  • улица Московская – улица Ивана Мазепы;
  • улица Пушкинская – улица Степана Бандеры;
  • площадь Революции – площадь Героев Крут;
  • улица Ломоносова – улица Романа Ратушного;
  • улица Пролетарская – улица Лондонская;
  • улица Горького – улица Виталия Смолярова;
  • улица Тургенева – улица Джохара Дудаева;
  • улица Суворова – улица Симона Петлюры;
  • улица Волоха – улица гетмана Полуботка;
  • улица Камчатская – улица Аляски.

Окончательное решение о переименовании топонимов города должен принять глава военной администрации.

  • 25 сентября Виталий Кличко объявил о переименовании 95 улиц и площадей в Киеве.
  • 5 октября стало известно, что в Оболонском районе Киева улицу Маршала Малиновского переименовали в улицу Героев полка "Азов".
  • 26 октября в Киеве официально открыли первую табличку улицы Героев полка "Азов".

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Харковщина
Изюм
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