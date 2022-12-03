В освобожденном Изюме появились улицы Бандеры, Петлюры, Дудаева и Аляски
В деоккупированном Изюме Харьковской области топонимическая комиссия утвердила переименование 22 улиц и площадей
Об этом сообщил заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин.
Да, комиссия утвердила следующие новые названия:
- улица Московская – улица Ивана Мазепы;
- улица Пушкинская – улица Степана Бандеры;
- площадь Революции – площадь Героев Крут;
- улица Ломоносова – улица Романа Ратушного;
- улица Пролетарская – улица Лондонская;
- улица Горького – улица Виталия Смолярова;
- улица Тургенева – улица Джохара Дудаева;
- улица Суворова – улица Симона Петлюры;
- улица Волоха – улица гетмана Полуботка;
- улица Камчатская – улица Аляски.
Окончательное решение о переименовании топонимов города должен принять глава военной администрации.
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