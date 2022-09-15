В освобожденном Изюме обнаружено массовое захоронение на сотни людей

Об этом рассказал Уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко, передает "Настоящее время".

"Это даже не под Изюмом, это в самом Изюме кладбище. Есть видео, они (оккупационные войска) сами выставили это видео, когда был оккупирован город, и мы понимали, что нужно это место разыскать после того, как деоккупируем эту территорию" – сказал он.

Кресты, стоящие на могилах, делали наскоро, а могилы имеют только номера. Где-то фамилии есть, где-то их нет, но большинство – это номера.

"Когда были обстрелы и они захватывали Изюм, люди умирали прямо на улицах. Ритуальные службы не знали, что это за люди, но их хоронили на этом кладбище. Думаю, мы будем понимать, что это за человек, почему ему был присвоен номер, а не фамилия. Но есть там и фамилии" – добавил Котенко.

Он рассказал, что речь идет о сотнях людей.

"Я не хочу называть это Бучей – здесь больше, скажем так, цивилизованно похоронены люди. Не хочу об этом даже думать, но думаю, что там есть и погибшие дети".

Как отметил президент Владимир Зеленский, необходимые процессуальные действия там уже начались.

"Уже 16 сентября в Изюме будут журналисты – украинские и международные. Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит и к чему привела российская оккупация. Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм... Россия повсюду оставляет смерть. И должна за это отвечать. Мир должен привлечь Россию к реальной ответственности за эту войну", - сказал Зеленский в речи.